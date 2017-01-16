Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Реакция Пескова на гибель пациента из-за блокирования скорой
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Синди Кроуфорд опубликовала фото без макияжа
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Москва останется без новых магазинов
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
СМИ: поклонники восхищены семейным уютом Воли и Утяшевой
СМИ: Елена Ваенга находилась в тяжёлом состоянии
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись
СМИ раскрыли причины нахождения российского "Тайфун-К" в Сирии
Как в США поблагодарили Обаму за борьбу с РФ - СМИ
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
14Зима в Северном полушарии
12Юбилей Ренаты Литвиновой
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
09:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В селах Башкирии появятся новые котельные

УФА, 16 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В 2016 году Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Башкортостана о выделении средств на модернизацию системы отопления в Туймазинском районе.

Источник: Башинформ

На днях муниципалитет получил первый транш, который позволит провести реконструкцию двух котельных — в селах Кандры и Серафимовский. Заказ уже размещен на Туймазинском заводе котельного оборудования, а в селах приступили к обустройству фундаментов. Котельную для Серафимовского планируется собрать на заводе и в таком виде доставить на площадку. Более производительную и крупную котельную для Кандров возведут и скомплектуют на месте. Завершение работ намечено на апрель этого года, сообщили в администрации Туймазинского района.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
При падении Boeing на дачи в Киргизии погибли более 30 человек
В Москве началось прощание с Доктором Лизой
Байден прибыл в Киев, где встретится с Порошенко
Захарова рассказала о попытке вербовки Примакова американцами
ФССП обнародовала список легальных коллекторских агентств
США впервые выпустят монету с афроамериканкой
Найдены тела всех утонувших подростков в Краснодарском крае
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь