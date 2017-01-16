В селах Башкирии появятся новые котельные

На днях муниципалитет получил первый транш, который позволит провести реконструкцию двух котельных — в селах Кандры и Серафимовский. Заказ уже размещен на Туймазинском заводе котельного оборудования, а в селах приступили к обустройству фундаментов. Котельную для Серафимовского планируется собрать на заводе и в таком виде доставить на площадку. Более производительную и крупную котельную для Кандров возведут и скомплектуют на месте. Завершение работ намечено на апрель этого года, сообщили в администрации Туймазинского района.