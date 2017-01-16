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08:56 (мск), источник: Интерфакс

США впервые выпустят монету с афроамериканкой

Москва. 16 января. INTERFAX.RU — Монетный двор США выпустит юбилейную золотую монету, на которой Свобода будет представлена в виде чернокожей женщины. То есть впервые на национальной валюте страны будет изображен человек не европеоидной расы, отмечает The New York Times.

Монета номиналом $100 и весом примерно 1 унцию (около 30 грамм) будет выпущена в честь 225-летия Монетного двора. Всего планируется отчеканить 100 тыс. золотых монет.

Чернокожая Свобода на ней облачена в тогу и корону, состоящую из звезд.

Монета поступит в продажу 6 апреля, сообщается в совместном пресс-релизе министерства финансов и Монетного двора США.

Она станет частью новой юбилейной серии, в рамках которой новые монеты будут выпускаться каждые два года. На них Свобода будет представлена женщинами из других этнических групп, то есть как азиатка, латиноамериканка и представительница коренного населения Америки, чтобы «отразить культурное и этническое разнообразие Соединенных Штатов», отмечается в сообщении.

Свобода в виде женщины является одним из самых популярных американских символов. Ее наиболее известное изображение, подаренное Францией в 1886 году, находится в Нью-Йоркской гавани — это гигантская скульптура женщины, которую называют Статуей Свободы.

Комментарии
2
Северный Мишка
и откуда ты такой вумный взялся?
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А Б
Помимо ценности материальной и нумизматической, эта монета будет иметь ценность как символ и подтверждение приверженности общества демократии и равенства всех народов и наций, населяющих страну.
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