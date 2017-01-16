США впервые выпустят монету с афроамериканкой

Монета номиналом $100 и весом примерно 1 унцию (около 30 грамм) будет выпущена в честь 225-летия Монетного двора. Всего планируется отчеканить 100 тыс. золотых монет.

Чернокожая Свобода на ней облачена в тогу и корону, состоящую из звезд.

Монета поступит в продажу 6 апреля, сообщается в совместном пресс-релизе министерства финансов и Монетного двора США.

Она станет частью новой юбилейной серии, в рамках которой новые монеты будут выпускаться каждые два года. На них Свобода будет представлена женщинами из других этнических групп, то есть как азиатка, латиноамериканка и представительница коренного населения Америки, чтобы «отразить культурное и этническое разнообразие Соединенных Штатов», отмечается в сообщении.