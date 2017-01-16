США впервые выпустят монету с афроамериканкой

Монета номиналом $100 и весом примерно 1 унцию (около 30 грамм) будет выпущена в честь 225-летия Монетного двора. Всего планируется отчеканить 100 тыс. золотых монет.
Чернокожая Свобода на ней облачена в тогу и корону, состоящую из звезд.
Монета поступит в продажу 6 апреля, сообщается в совместном пресс-релизе министерства финансов и Монетного двора США.
Она станет частью новой юбилейной серии, в рамках которой новые монеты будут выпускаться каждые два года. На них Свобода будет представлена женщинами из других этнических групп, то есть как азиатка, латиноамериканка и представительница коренного населения Америки, чтобы «отразить культурное и этническое разнообразие Соединенных Штатов», отмечается в сообщении.
Свобода в виде женщины является одним из самых популярных американских символов. Ее наиболее известное изображение, подаренное Францией в 1886 году, находится в Нью-Йоркской гавани — это гигантская скульптура женщины, которую называют Статуей Свободы.