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10:01 (мск), источник: АиФ Казань

В 2017 году в Татарстане капитально отремонтируют 998 многоквартирных домов

998 многоквартирных домов капитально отремонтируют в 2017 году в Татарстане, сообщил на республиканском совещании министр строительства Ирек Файзуллин.

Он отметил, что в программе капитального ремонта жилых домов 2017 года принимают участие 43 муниципальных района, кроме Кайбицкого и Дрожжановского.

Также запланирован ремонт 10 колледжей. На это выделят 671,16 млн рублей.

В 2017 году будут капитально отремонтированы 44 учреждения культуры (объем финансирования составляет 338,2 млн рублей).

Капремонт затронет 29 подростковых клубов, 42 здания советов поселения муниципальных образований и 28 учреждений соцобслуживания.

В 2017 году реализуют новую программу, которая объединяет программы «Парки и скверы» и «Обустройство водоохранных зон». На обустройство 57 объектов в 45 муниципальных образованиях выделят 2 млрд рублей.

В 2017 году Фонд газификации планирует реализовать пять программ. В их числе восстановление освещения на селе. Так, планируется установить 12,3 тыс. светильников, 304 щита учета и управления и протянуть 417 км линий электропередачи. Также в числе программ — строительство 278,28 км сетей водоснабжения, 29 водонапорных башен и 36 артезианских скважин.

Ранее «АиФ-Казань» писал о том, какие дома отремонтируют в Лениногорском районе.

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