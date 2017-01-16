Красноярские геологи создали карту неизведанных залежей нефти и газа

Модель, разработанная по данным сейсморазведки за последние 20 лет, считается одной из самых масштабных.

Для создания 3D-модели месторождения специалисты два года обрабатывали информацию, полученную при сейсморазведке лицензионных участков на площади свыше 3000 кв. км. При изучении материала геологи использовали авторские технологии корпоративного института НК «Роснефть» «РН-КрасноярскНИПИнефть», позволяющие с максимальной точностью интерпретировать данные сейсморазведки, в том числе с помощью современного российского программного обеспечения.