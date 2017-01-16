Красноярские геологи создали карту неизведанных залежей нефти и газа
Геологи из «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» разработали 3D карту новых залежей нефти и газа в на
Геологи из «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» разработали 3D карту новых залежей нефти и газа в на
Модель, разработанная по данным сейсморазведки за последние 20 лет, считается одной из самых масштабных.
Для создания 3D-модели месторождения специалисты два года обрабатывали информацию, полученную при сейсморазведке лицензионных участков на площади свыше 3000 кв. км. При изучении материала геологи использовали авторские технологии корпоративного института НК «Роснефть» «РН-КрасноярскНИПИнефть», позволяющие с максимальной точностью интерпретировать данные сейсморазведки, в том числе с помощью современного российского программного обеспечения.
В результате проведенной работы ученые смогли найти ранее не изученные залежи нефти и газа на