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09:32 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские геологи создали карту неизведанных залежей нефти и газа

Геологи из «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» разработали 3D карту новых залежей нефти и газа в на Юрубчено-Тохомском месторождении.

Модель, разработанная по данным сейсморазведки за последние 20 лет, считается одной из самых масштабных.

Для создания 3D-модели месторождения специалисты два года обрабатывали информацию, полученную при сейсморазведке лицензионных участков на площади свыше 3000 кв. км. При изучении материала геологи использовали авторские технологии корпоративного института НК «Роснефть» «РН-КрасноярскНИПИнефть», позволяющие с максимальной точностью интерпретировать данные сейсморазведки, в том числе с помощью современного российского программного обеспечения.

В результате проведенной работы ученые смогли найти ранее не изученные залежи нефти и газа на Юрубчено-Тохомском месторождении, а также повысили точность прогноза их свойств. Отметим, для разведки новых нефтегазоносных месторождений «ВСНК» сейчас разрабатывает программу по реализации поисково-разведочного бурения.

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