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09:22 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новый размер взноса на капремонт начинает действовать в Хабаровском крае

Региональный оператор разъяснил собственникам, как избежать задолженностей и переплат.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 января, AmurMedia.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт для жителей Хабаровского края с 2017 года увеличился на 10%. Региональный оператор — фонд капитального ремонта разъяснил собственникам, на что обратить внимание при оплате взносов, чтобы не допустить возникновения задолженности или переплат, сообщает ИА AmurMedia.

В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края от 26 мая 2016 года № 165-пр «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Хабаровского края, на 2017 год» с января 2017 г. минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличен на 10% и составляет от 1,52 до 7,55 рублей (в зависимости от того, в каком муниципальном районе или городском округе расположен многоквартирный дом, а также от его инженерной оснащенности).

Стоит отметить, что на территории Хабаровского края с момента выставления квитанций сложилась положительная динамика по уровню сборов населением взносов на капитальный ремонт, он составляет 85%, что выше, чем была собираемость в 2015 г., но как показывает практика, не все собственники добросовестно исполняют свои обязанности.

В связи с этим региональный оператор активно ведет претензионную работу с должниками. Первыми в претензионный список попали те собственники, которые с начала действия программы капремонта не произвели ни одной оплаты. После получения уведомлений о вызове в суд, тысячи собственников поспешили решить данный вопрос и погасили образовавшуюся задолженность в досудебном порядке, в том случае если собственники отказываются оплачивать добровольно, фонд капитального ремонта обращается в Федеральную службу судебных приставов для удовлетворения исков в принудительном порядке исполнения судебных решений, а это соответственно дополнительные расходы (оплаты), которые будут возложены на семейный бюджет должника.

Существуют и такие случаи, когда собственник произвел оплату взносов, но в квитанции отображается задолженность. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Например, при оплате через систему онлайн часто собственники допускают следующие ошибки:

неверно указывают номер лицевого счёта; не указывают адрес помещения; в графе «наименование платежа» указывают не «капитальный ремонт», а «коммунальные услуги», «плата за жильё» не указывают или указывают не в полном объёме данные о собственнике помещения.

Также долги могут появляться и у тех собственников, которые производят оплату взносов через ФГУП «Почта России», сотрудниками почты иногда не передаются реестры платежей или передаются с неполными и (или) некорректными данными, в том числе, без указания (с неправильным указанием) лицевых счетов собственников, адресов, Ф. И. О.

Могут быть и другие технические сбои при загрузке оплат в программное обеспечение регионального оператора.

Для разрешений таких вопросов собственники помещения должны обратиться с письменным заявленным к Региональному оператору по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, оф. 718 (7 этаж), по телефону: 8 (4212) 754−900, а также задать вопрос можно на официальном сайте Регионального оператора (www.fkr27.ru) или по электронной почте: info@fkr27.ru.

Напомним, что региональный оператор заключил соглашение о взаимодействии с КГКУ «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Согласно данному соглашению, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных принимаются заявления от граждан и юридических лиц о внесении изменений в лицевой счет по начислению взносов на капремонт и прием документов, подтверждающих оплату взноса на капремонт.

Собственники также могут обратиться в любое отделение многофункционального центра где им помогут составить заявление и направить региональному оператору.

Подводя итоги, хочется еще раз повториться: взносы на капитальный ремонт являются обязательными для собственников, а оплата должна производиться вовремя. Оплатив задолженность в досудебном порядке, собственник не будет переплачивать все дополнительные расходы, связанные с взысканием в принудительном порядке, такие, как госпошлина.

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