В Прикамье 20 тысячам человек вернули деньги за оплату капремонта

Как сообщили в министерстве социального развития Пермского края, компенсация была предоставлена 20024 гражданам пожилого возраста старше 70 лет. На данные цели из краевого бюджета было направлено 23 млн 144,9 тысяч рублей. Выплата компенсаций производилась на лицевые счета граждан или с доставкой на дом — по выбору льготополучателей.

В текущем году на выплату компенсаций по оплате взносов на капремонт домов пожилым людям в региональной казне предусмотрено 69 млн рублей.

Напомним, с 1 января 2016 года в Пермском крае введена компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов для пожилых граждан старше 70 лет: 50% получают одиноко проживающие неработающие пенсионеры и неработающие семейные пары пенсионного возраста, достигшие 70 лет. А 100% расходов компенсируют этим же категориям граждан, достигшим 80-летнего возраста. Эту инициативу губернатора Виктора Басаргина поддержали краевые парламентарии. Размер компенсации зависит от жилой площади и от размера взноса, она не предоставляется при наличии задолженности по уплате взносов на капремонт домов.