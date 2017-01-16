Мэрия Иркутска: Только один муниципальный автобус № 9 обслуживает предместье Радищева

Один муниципальный автобус обслуживает маршрут № 9 «Центральный Рынок — Предместье Радищева» в Иркутске. В день предусмотрено выполнение 22-х рейсов, говорится в ответе администрации города на официальный запрос ИА IrkutskMedia.

Время работы автобуса на маршруте установлено с 06.30 до 19.06 — в более позднее время у жителей предместья Радищева нет возможности добраться домой на муниципальном транспорте. Следует также обратить внимание, что у водителя за смену есть два обеденных перерыва общей продолжительностью 2 часа 42 минуты — с 09.12 до 10.06 и с 13.42 до 15.30.

Напомним, новый автобусный маршрут № 56 «Солнечный — Радищева» начал работать в Иркутске 21 декабря 2016 года. На линию вышло 14 транспортных единиц малого класса. По результатам открытого конкурса регулярные перевозки осуществляет ИП Новиков. Перевозчику выдано свидетельство и карты маршрута.