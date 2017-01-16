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10:10 (мск), источник: AmurMedia.ru

Прокуратура требует признать продажу аэропорта Комсомольска-на-Амуре незаконной

На время разбирательства новым владельцам запретили пользоваться акциями предприятия.

Хабаровск, 16 января, AmurMedia.

Прокуратура Хабаровского края обратилась с иском в региональный Арбитражный суд с требованием признать незаконной куплю-продажу аэропорта «Хурба» компанией ООО «ЕВМ-Недвижимость». На время судебного разбирательства компании запретили пользоваться акциями предприятия, сообщила корр. ИА AmurMedia старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

— Основанием к обращению в суд послужили нарушения ГК РФ при проведении торгов по продаже аэропорта. В частности, ст. 66 о судебных расходах между сторонами и ст. 98 — положений о хозяйственных обществах, — уточнила Валентина Глазова.

Как сообщает сайт Росимущества, петербургская компания ООО «ЕВМ-Недвижимость» приобрела аэропорт Комсомольска-на-Амуре у Росимущества на открытом аукционе за 70 миллионов рублейв мае прошлом года.

От дальнейших комментариев прокуратура края воздерживается до вынесения судебного решения. Следующее заседание суда отложено до 13 февраля.

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