Прокуратура требует признать продажу аэропорта Комсомольска-на-Амуре незаконной
На время разбирательства новым владельцам запретили пользоваться акциями предприятия.
На время разбирательства новым владельцам запретили пользоваться акциями предприятия.
Хабаровск, 16 января, AmurMedia.
Прокуратура Хабаровского края обратилась с иском в региональный Арбитражный суд с требованием признать незаконной
— Основанием к обращению в суд послужили нарушения ГК РФ при проведении торгов по продаже аэропорта. В частности, ст. 66 о судебных расходах между сторонами и ст. 98 — положений о хозяйственных обществах, — уточнила Валентина Глазова.
Как сообщает сайт Росимущества, петербургская компания ООО «ЕВМ-Недвижимость» приобрела аэропорт
От дальнейших комментариев прокуратура края воздерживается до вынесения судебного решения. Следующее заседание суда отложено до 13 февраля.