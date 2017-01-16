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10:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Один из пунктов обслуживания потребителей «Дальэнергосбыта» во Владивостоке сменил адрес

Офис, который ранее располагался на пр-те 100-летия Владивостоку, 40а, открыл свои двери по ул. Фирсова, 4.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 января, PrimaMedia.

Пункт обслуживания потребителей Владивостокского расчётно-контрольного центра филиала ПАО «ДЭК» — «Дальэнергосбыт» открыл свои двери по адресу: Владивосток, ул. Фирсова, 4. Ранее данный пункт обслуживания располагался по адресу: Пр-т 100-летия Владивостоку, 40а, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

В новом помещении созданы все условия для максимального удобства и комфорта потребителей. На информационных стендах размещены выдержки из законодательных актов, касающихся вопросов энергоснабжения, информация о способах оплаты электроэнергии и вариантах передачи показаний ПУ. Работает касса по приёму платежей от физических и юридических лиц. Одновременно ведут приём два специалиста, которые смогут оперативно решить все вопросы, связанные с электроснабжением:

— произвести сверку начислений и оплат за электроэнергию;.

— выдать справку взаиморасчетов за потребленную электроэнергию, справку на оформление субсидий;.

— внести изменения в карточку абонента в соответствии с представленными документами;.

— выдать дубликат квитанции по оплате за потреблённую электроэнергию;.

— произвести перерасчет;.

— оформить заявку на проведение технического осмотра прибора учета электроэнергии, установку, опломбировку и восстановление подачи электроэнергии после ее ограничения;.

— заключить соглашение на реструктуризацию задолженности за электроэнергию.

График работы пункта обслуживания остался неизменным: с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00.

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