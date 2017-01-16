Один из пунктов обслуживания потребителей «Дальэнергосбыта» во Владивостоке сменил адрес
Офис, который ранее располагался на
Офис, который ранее располагался на
Владивосток, 16 января, PrimaMedia.
Пункт обслуживания потребителей Владивостокского
В новом помещении созданы все условия для максимального удобства и комфорта потребителей. На информационных стендах размещены выдержки из законодательных актов, касающихся вопросов энергоснабжения, информация о способах оплаты электроэнергии и вариантах передачи показаний ПУ. Работает касса по приёму платежей от физических и юридических лиц. Одновременно ведут приём два специалиста, которые смогут оперативно решить все вопросы, связанные с электроснабжением:
— произвести сверку начислений и оплат за электроэнергию;.
— выдать справку взаиморасчетов за потребленную электроэнергию, справку на оформление субсидий;.
— внести изменения в карточку абонента в соответствии с представленными документами;.
— выдать дубликат квитанции по оплате за потреблённую электроэнергию;.
— произвести перерасчет;.
— оформить заявку на проведение технического осмотра прибора учета электроэнергии, установку, опломбировку и восстановление подачи электроэнергии после ее ограничения;.
— заключить соглашение на реструктуризацию задолженности за электроэнергию.
График работы пункта обслуживания остался неизменным: с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00.