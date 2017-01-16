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10:13 (мск), источник: Om1.ru

В Омске из квитанций убрали графу ОДН, но оплата выросла в разы

За общедомовые нужды горожане теперь платят не поставщикам ресурсов, а управляющим компаниям. Новые платёжки многих просто шокировали, ведь они стали больше в два, и даже в три раза.

Источник: РИА "Новости"

Наталья Белодворцева просто не поверила своим глазам, когда получила январские квитанции. Первая мысль была, что их принесли не к ней.

 — Раньше за ОДН, если всё вместе посчитать, я платила максимум двести рублей, — рассказывает омичка газете Ва-банкъ. — Теперь этой графы нет, зато в квитанциях «УК Центржилсервис», которые я получила, идёт только общая сумма за содержание и ремонт жилья — около 27 рублей за квадратный метр, а раньше было где-то 17 рублей. Если по моей квартире считать — я платила тысячу рублей, сейчас должна тысячу шестьсот.

Наталья не одинока в своём недоумении. О подобных ситуациях «Ва-банку» рассказали жители разных районов. К таким изменениям люди оказались не готовы, ведь буквально накануне Нового года РЭК заявила, что новая система расчётов людей не коснётся.

 — Для собственника жилья, по сути, ничего не поменяется, изменится механизм начисления, — пообещал председатель Региональной энергетической комиссии Омской области Алексей Тихомиров. — С 1 января 2017 года ОДН перестанут быть коммунальной услугой и войдут в квитанцию «содержание и ремонт жилья», которую выставляет жильцам управляющая компания. И начислять за ОДН будут по нормативам, которые действуют на сегодняшний момент.

Почему же цифры всё же возросли? С этим вопросом мы обратились в Омский городской совет. И выяснилось, что новый порядок расчётов был задуман для блага омичей.

Александр Иванов, председатель комитета по социальным вопросам Омского городского совета.

 — Как берётся ОДН, объясню на примере. Дом потребил 100 киловатт электроэнергии, жители заплатили за шестьдесят. Осталось сорок — поставщик был вправе раскидать на всех. Но бороться с потерями и воровством поставщик не может, поэтому правительство предложило, чтобы этим занималась управляющая компания.

Но как показала практика, представители УК, конечно же, не стали выключать ненужные лапочки в подъездах и выяснять тех, кто скручивает показания счётчиков или ставит на них магниты.

Александр Иванов, председатель комитета по социальным вопросам Омского городского совета:

 — Наши умные УК придумали следующую формулу. Они организовывают общее собрание и заключают соглашение, где прописано следующее: если ОДН не укладываются в нормативы, то мы можем раскидывать их между жителями. Люди сначала не глядя подмахивают бумажки, а потом возмущаются.

Однако жильцы омских многоэтажек уверяют, что никаких документов не подписывали. Специалисты обращают внимание, что протоколы собраний могли быть подписаны и задним числом. Подлинность документов может установить только суд. А справедливость расчётов в каждом конкретном случае нужно выяснять отдельно в Госжилинспекции. Заявления принимаются в письменном виде.

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