Омской области утвердили 354 млн рублей на ЖКХ и благоустройство

Согласно документу, в 2017 году омский регион получит 354 млн 792 тысячи рублей в рамках федерального приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». Средства поступят до 1 марта, к этому сроку местные власти должны определиться с объектами, которые войдут в проект, и заложить средства на софинансирование. Так, еще 94 млн 312 тысяч рублей должен предоставить облбюджет, что составит 21%. А до 1 октября должны быть готовы программы благоустройства всех муниципалитетов на 5 лет.

Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ:

— Около 70% этих средств направят на благоустройство дворовых территорий, оставшиеся 30% — на благоустройство знаковых для муниципалитетов объектов. При этом не должно получиться так, что благоустроили двор, а в следующем году его раскопали для замены инженерных сетей. Если будет так, это вызовет только раздражение, и мы получим обратный эффект, регионы не должны этого допустить. Важное условие при выполнении программ — вовлечение жителей как в разработку и согласование проектов, так и в их реализацию. Собственникам будет предложено меню благоустройства, базовый перечень работ из которого выполняется муниципалитетом, а дополнительные опции возможны только при участии жителей.