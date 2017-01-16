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10:11 (мск), источник: Om1.ru

Омской области утвердили 354 млн рублей на ЖКХ и благоустройство

Минстрой РФ опубликовал распределение между субъектами России 20 млрд рублей, которые будут направлены на создание комфортной городской среды и обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг.

Согласно документу, в 2017 году омский регион получит 354 млн 792 тысячи рублей в рамках федерального приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». Средства поступят до 1 марта, к этому сроку местные власти должны определиться с объектами, которые войдут в проект, и заложить средства на софинансирование. Так, еще 94 млн 312 тысяч рублей должен предоставить облбюджет, что составит 21%. А до 1 октября должны быть готовы программы благоустройства всех муниципалитетов на 5 лет.

Михаил Мень, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ:

 — Около 70% этих средств направят на благоустройство дворовых территорий, оставшиеся 30% — на благоустройство знаковых для муниципалитетов объектов. При этом не должно получиться так, что благоустроили двор, а в следующем году его раскопали для замены инженерных сетей. Если будет так, это вызовет только раздражение, и мы получим обратный эффект, регионы не должны этого допустить. Важное условие при выполнении программ — вовлечение жителей как в разработку и согласование проектов, так и в их реализацию. Собственникам будет предложено меню благоустройства, базовый перечень работ из которого выполняется муниципалитетом, а дополнительные опции возможны только при участии жителей.

Добавим, из всех регионов субсидии получат 72 субъекта России, в список, к примеру, не вошли Москва и Санкт-Петербург. А для таких субъектов, как Севастополь и Крым софинансирование из местного бюджета не предусматривается.

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