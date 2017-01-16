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10:06 (мск), источник: Volga News

Бугурусланский банк «Спутник» переехал в Самарскую область

Список банков, зарегистрированных в Самарской области, пополнился еще одной кредитной организацией. В регион переехал бугурусланский банк «Спутник», сообщает «Самарское обозрение».

Еще осенью бугурусланский банк «Спутник» объявил, что центральный офис кредитной организации меняет свою дислокацию и переезжает в Самару. В декабре 2016 г. соответствующие изменения были одобрены и зафиксированы Центральным банком.

На 1 декабря 2016 г. объем активов «Спутника» нетто составлял 1,7 млрд руб., 7 млрд руб., кредитный портфель — 289,7 млрд руб., а объем вкладов — 893 млн рублей.

С 2005 г. кредитная организация принадлежала экс-бенефициару Волго-Камского банка Владимиру Чекмареву, правда, уже в 2008 г. он полностью вышел из его капитала. На определенном этапе к бизнесу «Спутника» имел отношение и бенефициар холдинга «Кватрон» Алексей Солдатов.

В период контроля «Спутника» самарскими инвесторами банк активно развивал сеть в регионе. Сейчас кредитное учреждение контролируется рядом физических лиц — жителей Оренбургской области.

Учитывая тесные связи с Самарским регионом, нельзя исключить, что переезд кредитной организации связан с необходимостью более плотной работы с самарским портфелем банка.

Получить комментарий в самом банке изданию не удалось.

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