Бугурусланский банк «Спутник» переехал в Самарскую область
Список банков, зарегистрированных в Самарской области, пополнился еще одной кредитной организацией. В регион переехал бугурусланский банк «Спутник», сообщает «Самарское обозрение».
Список банков, зарегистрированных в Самарской области, пополнился еще одной кредитной организацией. В регион переехал бугурусланский банк «Спутник», сообщает «Самарское обозрение».
Еще осенью бугурусланский банк «Спутник» объявил, что центральный офис кредитной организации меняет свою дислокацию и переезжает в Самару. В декабре 2016 г. соответствующие изменения были одобрены и зафиксированы Центральным банком.
На 1 декабря 2016 г. объем активов «Спутника» нетто составлял 1,7 млрд руб., 7 млрд руб., кредитный портфель — 289,7 млрд руб., а объем вкладов — 893 млн рублей.
С 2005 г. кредитная организация принадлежала
В период контроля «Спутника» самарскими инвесторами банк активно развивал сеть в регионе. Сейчас кредитное учреждение контролируется рядом физических лиц — жителей Оренбургской области.
Учитывая тесные связи с Самарским регионом, нельзя исключить, что переезд кредитной организации связан с необходимостью более плотной работы с самарским портфелем банка.
Получить комментарий в самом банке изданию не удалось.