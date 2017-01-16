Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Нововведние Сбербанка лишит работы тысячи жителей России
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
СМИ: поклонники восхищены семейным уютом Воли и Утяшевой
СМИ: Елена Ваенга находилась в тяжёлом состоянии
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись
СМИ раскрыли причины нахождения российского "Тайфун-К" в Сирии
Как в США поблагодарили Обаму за борьбу с РФ - СМИ
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
15Второй зимний Московский Велопарад
8Крушение грузового Boeing в Киргизии
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
09:58 (мск), источник: ТАСС

Около 900 новых автобусов приобретет Мосгортранс в 2017 году

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Около 900 новых автобусов и 100 трамваев закупит городской перевозчик Мосгортранс в текущем году. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы определили 50−60 маршрутов, которые необходимо ввести в Старой Москве — маршруты где-то поменялись в связи с открытием новых больниц или центров социальной активности. Поэтому в 2017 году Мосгортранс купит еще 873 новых автобуса, 100 трамваев и 50 туристических автобусов. Все недостатки в наземном транспорте будут закрыты и возникнет и запас провозной способности на несколько лет вперед. Пока же по просьбам москвичей изменили работу 33 маршрутов частных перевозчиков», — сказал он в интервью «Российской газете».

По словам Ликсутова, департамент транспорта на круглосуточной основе изучает предложения и замечания пассажиров. «Мы их анализируем и, если необходимо, увеличиваем выпуск подвижного состава. <…> Мы внимательно отслеживаем, какими билетами пользуются пассажиры. Опыт других городов показывает, что безлимитные билеты для пассажиров и удобнее, и экономнее», — добавил заммэра.

Ликсутов полагает, что когда доля безлимитных билетов в сегменте перевозок в столице достигнет 75%, тогда можно будет отказаться от турникетов в наземном транспорте, «о чем давно просят пассажиры». «Сейчас безлимитных билетов — 55%, количество их стабильно растет примерно на 10% в год. Так что через 3−4 года можно будет вернуться к этому разговору, пока при отмене турникетов безбилетников становится на 30% больше. Турникеты позволяют поднимать стоимость проезда не так резко, как могло быть», — подчеркнул заммэра.

Ликсутов напомнил, что с 1 января текущего года стоимость проезда в общественном транспорте выросла в Москве в среднем на 7,5%. Перевозчики просили поднять вдвое больше из-за роста цен на энергоресурсы и комплектующие, но власти приняли «стратегическое решение сохранить стоимость безлимитных билетов на уровне 2013-го, а перевозчикам — увеличить субсидии города, в том числе, на покупку нового подвижного состава».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крушение Boeing 747 под Бишкеком. Хроника событий
При падении Boeing на дачи в Киргизии погибли более 30 человек
В Москве началось прощание с Доктором Лизой
Байден прибыл в Киев, где встретится с Порошенко
Захарова рассказала о попытке вербовки Примакова американцами
ФССП обнародовала список легальных коллекторских агентств
США впервые выпустят монету с афроамериканкой
Найдены тела всех утонувших подростков в Краснодарском крае
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь