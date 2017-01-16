Около 900 новых автобусов приобретет Мосгортранс в 2017 году

«Мы определили 50−60 маршрутов, которые необходимо ввести в Старой Москве — маршруты где-то поменялись в связи с открытием новых больниц или центров социальной активности. Поэтому в 2017 году Мосгортранс купит еще 873 новых автобуса, 100 трамваев и 50 туристических автобусов. Все недостатки в наземном транспорте будут закрыты и возникнет и запас провозной способности на несколько лет вперед. Пока же по просьбам москвичей изменили работу 33 маршрутов частных перевозчиков», — сказал он в интервью «Российской газете».

По словам Ликсутова, департамент транспорта на круглосуточной основе изучает предложения и замечания пассажиров. «Мы их анализируем и, если необходимо, увеличиваем выпуск подвижного состава. <…> Мы внимательно отслеживаем, какими билетами пользуются пассажиры. Опыт других городов показывает, что безлимитные билеты для пассажиров и удобнее, и экономнее», — добавил заммэра.

Ликсутов полагает, что когда доля безлимитных билетов в сегменте перевозок в столице достигнет 75%, тогда можно будет отказаться от турникетов в наземном транспорте, «о чем давно просят пассажиры». «Сейчас безлимитных билетов — 55%, количество их стабильно растет примерно на 10% в год. Так что через 3−4 года можно будет вернуться к этому разговору, пока при отмене турникетов безбилетников становится на 30% больше. Турникеты позволяют поднимать стоимость проезда не так резко, как могло быть», — подчеркнул заммэра.