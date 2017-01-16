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09:58 (мск), источник: ДЕЙТА

На актуальном маршруте не хватало автобусов во Владивостоке

Во Владивостоке компания-перевозчик будет наказана за недостаток автобусов на линии, сообщает ИА «Дейта».

Источник: www.vlc.ru

«Уведомление о штрафе в размере восьми тысяч рублей направлено руководителю компании «ВАК». — говорится в сообщении администрации Владивостока.

На маршруте № 28 «Семеновская — Бухта Емар» 10 и 11 января работал всего один автобус. Между тем по договору, подписанному компанией «ВАК» с администрацией Владивостока, на линию должны выходить два автобуса.

Жителям Владивостока напоминают, что свои пожелания жалобы на работу общественного транспорта можно направлять:

в управление транспорта по тел. 2614−334,

 — руководителю компании-перевозчика, чьи координаты должны быть указаны в салоне каждого автобуса;.

 — в МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» по тел. 260−52−52.

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