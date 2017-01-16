Фонд капремонта сможет тратить почти все деньги, собранные с волгоградцев

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, фонд сможет тратить деньги с учетом остатка средств, не использованных в предыдущие годы.

Кроме того, региональный закон о капремонте был дополнен поправкой, которая разрешила фонду тратить деньги на замену лифтового оборудования, которое отработало нормативный срок службы или признано непригодным к дальнейшей эксплуатации.