Фонд капремонта сможет тратить почти все деньги, собранные с волгоградцев
Депутаты Волгоградской областной Думы разрешили региональному фонду капитального ремонта тратить 98% от прогнозируемого объема средств, собранных с населения.
Депутаты Волгоградской областной Думы разрешили региональному фонду капитального ремонта тратить 98% от прогнозируемого объема средств, собранных с населения.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Кроме того, региональный закон о капремонте был дополнен поправкой, которая разрешила фонду тратить деньги на замену лифтового оборудования, которое отработало нормативный срок службы или признано непригодным к дальнейшей эксплуатации.