Безналичный расчет введен на семи вокзалах Калининграда и области

Специальные платежные терминалы установлены в самых крупных пассажирских пунктах. Они отмечены специальными стикерами.

Теперь расплатиться по безналу можно в пригородных билетных кассах Южного и Северного вокзалов Калининграда, остановочного пункта «Сельма», на вокзалах Зеленоградска, Пионерского Курорта, Светлогорска-1 и Светлогорска-2, а также на станции в Чкаловске.

Терминалы принимают к оплате карты ведущих платёжных систем (MasterCard, Visa, Maestro). Комиссия за оплату билетов по безналичному расчёту не взимается.