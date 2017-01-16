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10:33 (мск), источник: АиФ Калининград

Безналичный расчет введен на семи вокзалах Калининграда и области

Безналичный расчет введен на семи вокзалах и остановочных пунктах Калининграда и области, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Источник: Аргументы и факты

Специальные платежные терминалы установлены в самых крупных пассажирских пунктах. Они отмечены специальными стикерами.

Теперь расплатиться по безналу можно в пригородных билетных кассах Южного и Северного вокзалов Калининграда, остановочного пункта «Сельма», на вокзалах Зеленоградска, Пионерского Курорта, Светлогорска-1 и Светлогорска-2, а также на станции в Чкаловске.

Терминалы принимают к оплате карты ведущих платёжных систем (MasterCard, Visa, Maestro). Комиссия за оплату билетов по безналичному расчёту не взимается.

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