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10:37 (мск), источник: РИА Новости

Красноярские власти доложили о результатах борьбы с контрафактным алкоголем

Борьба с контрафактным алкоголем позволила расчистить рынок и вдвое увеличить выпуск легальной водки в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в министерстве промышленности, энергетики и торговли региона. Ранее ведомство сообщало, что в 2016 году прекращено действие 67 лицензий по продаже алкоголя.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 16 янв — РИА Новости. Борьба с контрафактным алкоголем позволила расчистить рынок и вдвое увеличить выпуск легальной водки в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в министерстве промышленности, энергетики и торговли региона.

Ранее ведомство сообщало, что в 2016 году прекращено действие 67 лицензий по продаже алкоголя. По девяти лицензиям материалы переданы в суд на аннулирование, из них пять аннулированы, четыре находятся в суде, приостановлено действие 16 лицензий, исключено из лицензий 882 торговых объекта, отказано в выдаче лицензии — 74.

В 2016 году министерством составлено 218 протоколов по фактам административных правонарушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции, вынесено 257 постановлений. Сумма предъявленных штрафных санкций составила 4,5 миллиона рублей. На полигоне в Красноярске за год уничтожено порядка 300 тысяч литров контрафакта.

«С засильем контрафакта связана остановка заводов-производителей алкогольной продукции по всей России, в том числе и на территории региона. … Удалось расчистить рынок от контрафакта и заместить его легальной продукцией. …Единственный действующий на территории края Красноярский водочный завод удвоил объем выпускаемой продукции, достигнув 650 тысяч декалитров водки, что сравнимо с лучшими годами завода за вековую историю», — сообщили в министерстве.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт. От отравлений метанолом, по уточненным данным, пострадали 120 человек. В стационарах остаются 11 человек. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.

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