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11:17 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе в строящемся районе появятся 30-этажные высотки

В Администрации Кировского района прошли слушания по проекту планировки и межевания территории квартала № 535, который ограничен улицами Коммунистической, Новомостовой, Мингажева и проспектом Салавата Юлаева.

Проектом застройки этого квартала предусмотрена постройка домов высотой от 9 до 30 этажей. Также планируют построить школу на 600 учащихся и детский сад на 160 мест. Район также пополнится детскими клубами, предприятиями бытового обслуживания и детскую поликлинику. Паркинг в новом квартале предусмотрен на 1800 мест.

Известно, что сейчас на территории квартала располагается ветхое жилье. Оно в свою очередь готовится к сносу и расселению. Уточняется, что объект культурного наследия — «Усадьба Першиных», расположенный в этом квартале, не пострадает.

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