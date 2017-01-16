В Уфе в строящемся районе появятся 30-этажные высотки

Проектом застройки этого квартала предусмотрена постройка домов высотой от 9 до 30 этажей. Также планируют построить школу на 600 учащихся и детский сад на 160 мест. Район также пополнится детскими клубами, предприятиями бытового обслуживания и детскую поликлинику. Паркинг в новом квартале предусмотрен на 1800 мест.

Известно, что сейчас на территории квартала располагается ветхое жилье. Оно в свою очередь готовится к сносу и расселению. Уточняется, что объект культурного наследия — «Усадьба Першиных», расположенный в этом квартале, не пострадает.