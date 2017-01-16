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12:53 (мск), источник: Volga News

В Самарской области подорожал бензин

За две недели с 31 декабря по 13 января в Самарской области выросли цены на автомобильное топливо, сообщает региональное министерство экономического развития, инвестиций и торговли.

По данным ведомства повышение розничных цен на дизельное топливо (0,1 — 1,5 руб./л) отмечено в 28 муниципальных образованиях области, на бензин автомобильный марок АИ-92 и АИ-95 (0,1 — 0,8 руб./л) — в 22 муниципальных образованиях.

Средние розничные цены на автомобильное топливо на АЗС Самарской области по состоянию на 13 января 2017 года составили:

— на бензин марки АИ-80 — 30,9 — 31,3 руб. за литр;.

— на бензин марки АИ-92 — 34,2 — 34,9 руб. за литр;.

— на бензин марки АИ-95 — 37,4 — 38 руб. за литр;.

— на дизельное топливо — 35,5 — 37,1 руб. за литр.

При этом цены на автомобильное топливо остаются одними из самых низких в ПФО. Так, в Нижегородской области цены на бензин АИ-92 на ту же дату составили 35,43 руб. за литр, на АИ-95 — 38,51 руб, на ДТ- 37,68. В Татарстане топливо АИ-92 стоит 34,9 руб, АИ-95 — 37,83, ДТ — 37 рублей.

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