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12:56 (мск), источник: Volga News

ФАС оспорит решение суда о незаконности повышения тарифов в Самаре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) оспорит решение суда о незаконности повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре. Об этом порталу Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, требовавшего признать незаконным повышение тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение.

Как сообщили в ФАС, апелляционную жалобу ведомство подаст в IX арбитражный апелляционный суд в срок до 29 января 2017 года.

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