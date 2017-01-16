ФАС оспорит решение суда о незаконности повышения тарифов в Самаре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) оспорит решение суда о незаконности повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре. Об этом порталу Волга Ньюс сообщили в
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) оспорит решение суда о незаконности повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре. Об этом порталу Волга Ньюс сообщили в
Напомним, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск министерства энергетики и
Как сообщили в ФАС, апелляционную жалобу ведомство подаст в IX арбитражный апелляционный суд в срок до 29 января 2017 года.