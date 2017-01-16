ФАС оспорит решение суда о незаконности повышения тарифов в Самаре

Напомним, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, требовавшего признать незаконным повышение тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение.

Как сообщили в ФАС, апелляционную жалобу ведомство подаст в IX арбитражный апелляционный суд в срок до 29 января 2017 года.