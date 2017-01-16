Инфляция в Нижегородской области составила 5,4% в 2016 году

Согласно информации, цены на продовольственные товары выросли в среднем на 4,8%, на непродовольственные — на 6,4%, на услуги — на 4,6% по отношению к декабрю 2015 года. Общий уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области за январь-декабрь 2016 года по отношению к декабрю 2015 года составил 5,4%.

Напомним, уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области составлял 12,2% в 2015 году. Цены на продовольственные товары за 2015 год выросли в среднем на 11,5%, на непродовольственные — на 13,6%, платные услуги — на 11%.