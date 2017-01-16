Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Житель Приморья ослеп из-за новогодней петарды
Откровенная фотография Деми Мур, которая произвела фурор в 90-х
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
"Юбку забыла надеть": фанаты возмущены фото дочки Пескова
«Большая сделка»: СМИ о конце войны на Донбассе
Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись
Синди Кроуфорд опубликовала фото без макияжа
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
14Рождество Христово в городах России
1645-летие Константина Хабенского
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
12:19 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Инфляция в Нижегородской области составила 5,4% в 2016 году

Инфляция в Нижегородской области составила 5,4% в 2016 году. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.

Согласно информации, цены на продовольственные товары выросли в среднем на 4,8%, на непродовольственные — на 6,4%, на услуги — на 4,6% по отношению к декабрю 2015 года. Общий уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области за январь-декабрь 2016 года по отношению к декабрю 2015 года составил 5,4%.

Напомним, уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области составлял 12,2% в 2015 году. Цены на продовольственные товары за 2015 год выросли в среднем на 11,5%, на непродовольственные — на 13,6%, платные услуги — на 11%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек
В Москве прощаются с Доктором Лизой
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Минобороны Сирии показало работу российских боевых вертолетов
Обнародован список легальных коллекторских агентств
Трамп предложил разведке и СМИ принести ему извинения
Finnair откажется от «самого страшного рейса» в мире
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения» Певица подтвердила беременность.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь