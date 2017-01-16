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11:46 (мск), источник: ИА REGNUM

В Воронеже определились с арендатором участка под строительство крематория

Решение о строительстве крематория принято гордумой в 2015 году. Более года потребовалось на то, чтобы подобрать участок под строительство.

Акционерное общество «Воронежское похоронное бюро» признано победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка под строительства здания крематория в Советском районе Воронежа. Конкурс проводился 13 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на конкурсную документацию.

Речь идет о земельном участке площадью 8 тыс. 764 кв. м, который примыкает к земельному участку на ул. 9 Января, 217 В. Аукцион проводился на право аренды участка на срок в пять лет, в графе «разрешенное использование» значится «ритуальная деятельность». Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) была назначена в сумме 3 млн 055 тыс. рублей.

К аукциону были допущены два участника — это акционерное общество «Воронежское похоронное бюро» и индивидуальный предприниматель Борис Чермошенцев (Тамбовская область).

В результате проведения аукциона победителем торгов признано акционерное общество «Воронежское похоронное бюро», предложившее самую высокую сумму в качестве ежегодной арендной платы — 3 млн 329 тыс. 950 рублей.

Как пояснила ИА REGNUM пресс-секретарь АО «Воронежское похоронное бюро» Валентина Усманова, вначале планируется произвести работы по изучению геологии участка, после чего начнется работа над непосредственно архитектурным проектом здания крематория.

Здание предполагается построить одноэтажное, внешним видом одно не будет отличаться от обычного офисного, рядом обещают разбить парковую зону, в которой будет создан колумбарий (стена с ячейками для хранения урн с прахом), зона отдыха, парковка. Сам крематорий планируют построить без привлечения бюджетных средств. В крематории запланирована установка специализированного оборудования «Tabo» производства Чехии.

Решение о строительстве крематория в Воронеже было принято городской думой в марте 2015 года. Еще более года потребовалось на то, чтобы подобрать участок под строительство, который бы соответствовал всем требованиям: было решено возвести объект в Советском районе, рядом с Юго-Западным кладбищем.

Против строительства крематория именно в этом районе выступили жители прилегающих микрорайонов — люди, недавно переехавшие в новые дома, не хотели такого неприятного соседства.

В июне этого года депутаты гордумы согласовали изменения в Генплан города, которые предусматривают строительство крематория.

Акционерное общество «Воронежское похоронное бюро» было создано в начале 2015 года, в рамках реформы МУП «Комбинат специализированного обслуживания» — тогда власти Воронежа разделили функции администрации кладбищ города и собственно деятельность по захоронению.

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