Сельхозпроизводители из 20 регионов РФ соберутся на всероссийском семинаре в Самаре

Решение о проведении семинара-совещания именно в Самарской области было принято Минсельхозом России после ознакомления с работой самарских предприятий — производителей сельскохозяйственной техники директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений федерального аграрного ведомства Петра Чекмарева в рамках визита в самарский регион в декабре прошлого года.

В семинаре примут участие заместитель директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Евгений Купреев, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области — руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации Сергей Ершов, представители профильных органов исполнительной власти регионов субъектов Российской Федерации, представители агрохимических служб, руководители филиалов ФГБУ «Россельхозцентр», сельхозтоваропроизводители, предствители отраслевых союзов, ассоциаций и изданий из более чем 20 регионов России.