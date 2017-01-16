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12:59 (мск), источник: Volga News

Сельхозпроизводители из 20 регионов РФ соберутся на всероссийском семинаре в Самаре

На базе предприятия по производству сельхозтехники ООО «Пегас-Агро» (пгт. Стройкерамика, промзона) 17 января пройдет всероссийский семинар-совещание «Современные отечественные комплексы по внесению минеральных и органических удобрений, средств защиты растений в мероприятиях весенних полевых работ в 2017 году». Об этом сообщил сайт областного минсельхоза.

Решение о проведении семинара-совещания именно в Самарской области было принято Минсельхозом России после ознакомления с работой самарских предприятий — производителей сельскохозяйственной техники директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений федерального аграрного ведомства Петра Чекмарева в рамках визита в самарский регион в декабре прошлого года.

В семинаре примут участие заместитель директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Евгений Купреев, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области — руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации Сергей Ершов, представители профильных органов исполнительной власти регионов субъектов Российской Федерации, представители агрохимических служб, руководители филиалов ФГБУ «Россельхозцентр», сельхозтоваропроизводители, предствители отраслевых союзов, ассоциаций и изданий из более чем 20 регионов России.

В рамках мероприятия пройдет экскурсия по предприятию, демонстрация производимой сельскохозяйственной техники, а также тест-драйв новой модели самоходного опрыскивателя-разбрасывателя «Туман-2».

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