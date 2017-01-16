Сельхозпроизводители из 20 регионов РФ соберутся на всероссийском семинаре в Самаре
На базе предприятия по производству сельхозтехники ООО «Пегас-Агро» (пгт. Стройкерамика, промзона) 17 января пройдет всероссийский
На базе предприятия по производству сельхозтехники ООО «Пегас-Агро» (пгт. Стройкерамика, промзона) 17 января пройдет всероссийский
Решение о проведении
В семинаре примут участие заместитель директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Евгений Купреев, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области — руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации Сергей Ершов, представители профильных органов исполнительной власти регионов субъектов Российской Федерации, представители агрохимических служб, руководители филиалов ФГБУ «Россельхозцентр», сельхозтоваропроизводители, предствители отраслевых союзов, ассоциаций и изданий из более чем 20 регионов России.
В рамках мероприятия пройдет экскурсия по предприятию, демонстрация производимой сельскохозяйственной техники, а также