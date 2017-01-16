Свердловских потребителей газа будут штрафовать
За халатность.
За халатность.
Группа компаний «ГАЗЭКС» уведомляет абонентов — нарушителей правил газовой безопасности будут наказывать рублем.
После серии взрывов газа в России введена административная ответственность для безответственных потребителей. Отныне штрафные санкции ждут за уклонение от своевременного техобслуживания и ремонта газового оборудования, замены газовых приборов, а также за отказ в допуске специализированной организации для планового техобслуживания.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Для граждан размер штрафа составляет от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное правонарушение — от 2 до 5 тысяч, а если их действие или бездействие привело к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей — от 10 до 30 тысяч рублей.