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11:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловских потребителей газа будут штрафовать

За халатность.

Источник: УралИнформБюро

Группа компаний «ГАЗЭКС» уведомляет абонентов — нарушителей правил газовой безопасности будут наказывать рублем.

После серии взрывов газа в России введена административная ответственность для безответственных потребителей. Отныне штрафные санкции ждут за уклонение от своевременного техобслуживания и ремонта газового оборудования, замены газовых приборов, а также за отказ в допуске специализированной организации для планового техобслуживания.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «ГАЗЭКСа», с этими проблемами газовики часто сталкиваются в различных городах Свердловской области. В холдинге надеются, что ужесточение ответственности дисциплинирует тех, кто халатно относится к газу.

Для граждан размер штрафа составляет от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное правонарушение — от 2 до 5 тысяч, а если их действие или бездействие привело к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей — от 10 до 30 тысяч рублей.

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