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11:59 (мск), источник: СуперОмск

Дептранс посоветовал омичам смириться с новыми маршрутами

Как стало известно ранее, в мэрии планируют изменить 10 маршрутов общественного транспорта.

Источник: РИА "Новости"

Однако убирать маршрутки больше не станут. Потому что с 9 января, когда пассажиры заметили, что с городских магистралей исчезли 25 маршрутов, число недовольных превысило ожидаемое чиновниками. Пассажиры оказались не готовы долго ждать транспорт на морозе. А некоторые изгнанные с маршрутов предприниматели оказались не готовы так просто сдаваться. И продолжают работать.

Как комментируют корреспонденты Первого городского телеканала, перевозчики до сих пор не согласны, идут в суды и пытаются оспорить решения. Стоит уточнить, что штраф для пойманных водителей составляет пять тысяч рублей, а для владельца автомобиля, то есть предпринимателя, эта цифра и вовсе достигает 300 тысяч. Правда, частные перевозчики вынуждены выезжать в рейсы, мол, другой работы нет. Люди просто остались без средств к существованию.

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К концу рабочей недели пассажиры начали привыкать к тому, что приходится выстраивать новый маршрут. Но разговоры о причинах такой оптимизации маршрутной сети набирают новые обороты.

«Говорят, давайте будем привыкать к этому маршруту, смиримся. Но непонятно, чем 207 маршрут не устраивал? Идут разговоры, что забирали хлеб у 110 маршрута», — вопрошает помощник депутата Омского городского совета Сергей Рыбаков.

У многих возникает вопрос: почему бы не продлить маршруты, по которым передвигается муниципальный транспорт? Пусть 207 маршрут дублировал 110, но ведь только его часть. У частников конечные были значительно дальше, а это значит, что перевезти они могли гораздо больше пассажиров.

«Часть микрорайонов, конечно, потеряли маршруты, и им теперь нужно где-то менять свои привычки, часть микрорайонов приобрели. Тем не менее мы продолжаем изучать поступающие обращения, звонки, выезжаем на место. И если потребуется, то мы сможем обеспечить транспортное обслуживание жителей города Омска», — заверил Игорь Кожухов, заместитель директора департамента транспорта Омска.

Печаль горожан по поводу отмены 205-го департамент транспорта утешает наличием двух дублеров: 387 и 20. Но ведь есть и действительно проблемные маршруты. Так, жители микрорайона «Радуга» без пересадок не смогут добраться до поселка Солнечный, как раньше это могли сделать на маршрутках под номером 371 и 374. Чиновники заявляют, что эти маршруты нерентабельные и слишком хлопотные. Только непонятно, почему муниципалы так переживают за доходы частных перевозчиков, которых, судя по всему, все устраивало.

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