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12:05 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове расширили список домов для ремонта в 2017 году

Как сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону, список многоквартирных жилых домов, которые будут отремонтированы в 2017 году, был расширен.

Если ранее под программу ремонта попадали 35 многоэтажек, то сейчас этот список расширен до 46 домов.

Здания будут отремонтированы в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу 2018.

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