В 2016 году белорусы проедали свои сбережения. Валютные запасы населения тают

Что касается срочных рублевых вкладов населения, то они с учетом начисленных процентов увеличились на 12%, однако в реальном выражении их роста также не наблюдается.

По состоянию на 1 января 2017 года, согласно свежей банковской статистике, срочные валютные вклады населения составили 6 млрд 998,9 млн долларов и сократились за прошлый год на 9% (год назад, на 1 января 2016 года, срочные валютные депозиты физлиц составляли почти 7,7 млрд долларов).

Снижение реальных доходов населения имеет ярко выраженный эффект — сбережения белорусов постоянно тают. За прошлый год срочные валютные депозиты, которые вкладчики хранят в банках, сократились почти на 700 млн долларов. Если этот тренд продолжится, Беларусь по уровню национальных сбережений (согласно прогнозу МВФ) может оказаться аутсайдером среди стран Центральной и Восточной Европы, пишут Naviny.by.

Нацбанк: белорусы в 2016 году продали валюты больше, чем купили

С одной стороны, ставки по валютным депозитам постоянно уменьшаются, что снижает их привлекательность в глазах вкладчиков. За 2016 год средняя ставка по валютным банковским вкладам (на срок до года) уменьшилась с 3,6% до 1,9%, то есть почти в два раза.

С другой стороны, в прошлом году продолжали идти вниз реальные доходы населения, что, по мнению как независимых экспертов, так и экономистов Нацбанка, подталкивало граждан тратить свои сбережения для поддержания более высокого уровня жизни.

В 2016-м, как показывает банковская статистика, население активно расставалось не только с банковскими валютными сбережениями, но также и с запасами, которые хранило дома. За прошлый год население на наличном рынке продало иностранной валюты больше на 2,4 млрд долларов, чем купило.

Таким образом, отток из банковской системы 700 млн долларов валютных вкладов показывает лишь видимую часть сокращения сбережений населения, а в действительности этот тренд имеет, видимо, гораздо большие масштабы.

Кстати, Международный валютный фонд прогнозирует, что уровень национальных сбережений в Беларуси в 2016—2020 гг. может существенно снизиться. По оценке валютного фонда, если в 2015-м норма валовых национальных сбережений составляла 30,2%, то в 2020 году может опуститься до 15,7%.

Аналитики Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) в новой аналитической записке сопоставили оценки МВФ по Беларуси с прогнозом фонда по другим странам Центральной и Восточной Европы и увидели, что если прогноз МВФ сбудется, наша страна в конце нынешней пятилетке может оказаться аутсайдером в регионе по уровню валовых национальных сбережений.

Хотя еще недавно, в тучные времена, когда доходы населения повышались, Беларусь была лидером в регионе по норме сбережений.

Сбережения населения будут продолжать таять?

Белорусские экономисты считают, что тренд сокращения внутренних сбережений, явно проявившийся в 2016 году, может продолжиться.

«Тенденция снижения сбережений, видимо, сохранится. Реальные доходы населения в прошлом году вновь уменьшились, и чтобы поддержать потребление на прежнем уровне, а желание такое у населения прослеживается, в ход идут сбережения», — говорит научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

Поэтому, считает он, можно ожидать, что по сравнению с тучными временами доля средств, которые домашние хозяйства будут тратить на текущее потребление, возрастет, а часть средств, остающаяся для сбережений, сократится.

В ближайшее время роста доходов населения не предвидится, считает академический директор BEROCЕкатерина Борнукова. По ее мнению, реакция населения на эту ситуацию может быть двоякой.

«Первая реакция выражается в том, что население за счет сбережений пытается поддержать уровень потребления на докризисном уровне. Однако когда домашние хозяйства окончательно осознают, что на рост зарплат рассчитывать в ближайшие годы не стоит, возможно, население пересмотрит свое поведение и снизит потребление, что стабилизирует уровень сбережений», — предполагает Екатерина Борнукова.

Статистика валютного рынка, продолжает она, свидетельствует о том, что объем иностранной валюты, которую население на чистой основе продает в банках, в последние месяцы стал снижаться.

«Вероятно, граждане постараются сбалансировать свои доходы и расходы, и поэтому уже в 2017 году объемы чистой продажи валюты со стороны населения могут быть ниже, чем в 2016 году», — считает академический директор BEROC.

Если же уровень внутренних сбережений в Беларуси будет продолжать, как прогнозирует МВФ, снижаться, это может иметь весьма негативные последствия для экономического развития страны, считают эксперты.

Уменьшение нормы сбережений может законсервировать инвестиционную депрессию, которую страна переживает последние годы, и сделать ее достаточно устойчивой, полагает Дмитрий Крук.

«Если ранее инвестиционная депрессия была обусловлена неготовностью фирм осуществлять инвестиции из-за рецессии, то теперь к этому фактору может добавиться еще один — доля средств населения, которая могли быть направлены в экономику, уменьшается ввиду сокращения сбережений», — говорит эксперт.

Поэтому, как считает научный сотрудник BEROC, снижение нормы сбережений может сформировать предпосылки для сохранения рецессии в стране.

«Если объем средств населения, которые могут быть направлены для финансировать инвестиций, будет ограничен, это может спровоцировать вторую волну спада в экономике», — резюмировал Дмитрий Крук.

Как видим, снижение уровня внутренних сбережений — один из весьма тревожных итогов 2016 года. Впрочем, рецессия, которая длится в стране уже два года, вряд ли могла иметь другие результаты.

Интрига сегодня состоит в другом — достигла ли экономика дна или же спад, который приводит к снижению доходов и сбережений населения, продолжится и в наступившем году?