Мининформ заблокировал одиннадцать сайтов, размещавших «ненадлежащую» рекламу
Министерство информации заблокировало 11 сайтов
Министерство информации заблокировало 11 сайтов
В соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли 10 января 2017 года Мининформ ограничил доступ к сайтам
«На ресурсах
Остальные восемь других сайтов были заблокированы
Напомним, что это не первый случай, когда Мининформ ограничивает доступ к
Всего за 2016 год Министерство информации ограничило доступ к 47 информационным ресурсам, к одному из которых доступ уже возобновлен. Из них 21 был заблокирован за распространение информации, направленной на реализацию наркотических средств, 13 — экстремистских материалов, 11 — ненадлежащую рекламу, 2 — за пропаганду порнографии, насилия и жестокости.