Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
На войне как на войне: одна история борьбы с раком
«Это последний выстрел в меня»: новость вызвала возмущение Трампа
Встречаем старый Новый год с детьми
Светлана Бондарчук сменила имидж
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Новое видео внучки Пугачевой
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
"Юбку забыла надеть": фанаты возмущены фото дочки Пескова
«Большая сделка»: СМИ о конце войны на Донбассе
Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись
Синди Кроуфорд опубликовала фото без макияжа
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
14Рождество Христово в городах России
1645-летие Константина Хабенского
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
12:37 (мск), источник: Ежедневник.by

Мининформ заблокировал одиннадцать сайтов, размещавших «ненадлежащую» рекламу

Министерство информации заблокировало 11 сайтов из-за размещения «ненадлежащей» рекламы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Источник: Ежедневник.by

В соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли 10 января 2017 года Мининформ ограничил доступ к сайтам dengi-srochno.by, dengi-bystro.by, zaem-vsem.by, fxline.by, landing.fxline.by, streamforex.by, weltrade.ru, by.weltrade.com, stforex.com, ru.mtrading.com, mtrading.by.

«На ресурсах dengi-srochno.by, dengi-bystro.by, zaem-vsem.by размещалась реклама о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц физическими лицами, не включенными в реестр микрофинансовых организаций в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций», — говорится в сообщении министерства.

Остальные восемь других сайтов были заблокированы из-за рекламы организаций, которые не включены в реестр форекс-компаний.

Напомним, что это не первый случай, когда Мининформ ограничивает доступ к интернет-ресурсами из-за нарушения законодательства в сфере рекламы. Например, в декабре ведомство также заблокировало сайт, который размещал рекламу о микрозаймах от физлиц. Ранее — за рекламу о продаже наркотиков и доставки алкоголя, пишет tut.by.

Всего за 2016 год Министерство информации ограничило доступ к 47 информационным ресурсам, к одному из которых доступ уже возобновлен. Из них 21 был заблокирован за распространение информации, направленной на реализацию наркотических средств, 13 — экстремистских материалов, 11 — ненадлежащую рекламу, 2 — за пропаганду порнографии, насилия и жестокости.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сергей Сацук: Где Министерство обороны потеряло свой патриотизм?
Boeing 747 упал на поселок в Киргизии, погибли около 40 человек
В Москве прощаются с Доктором Лизой
Записи речевого самописца самолета Качиньского переданы Варшаве
Минобороны Сирии показало работу российских боевых вертолетов
Обнародован список легальных коллекторских агентств
Трамп предложил разведке и СМИ принести ему извинения
Finnair откажется от «самого страшного рейса» в мире
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
5 вещей, которые не надо делать зимой Опытные водители знают об этих вещах. Однако если вы недавно получили права, то просто обязаны запомнить, что...
Hi-Tech
Curiosity обнаружил метеорит на Марсе Цветное фото объекта Curiosity отправил на Землю. Если предположения подтвердятся, это будет третий метеорит, найденный марсоходом
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения» Певица подтвердила беременность.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь