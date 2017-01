Мининформ заблокировал одиннадцать сайтов, размещавших «ненадлежащую» рекламу

В соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли 10 января 2017 года Мининформ ограничил доступ к сайтам dengi-srochno. by, dengi-bystro. by, zaem-vsem. by, fxline.by, landing.fxline.by, streamforex.by, weltrade.ru, by.weltrade.com, stforex.com, ru.mtrading.com, mtrading.by.

«На ресурсах dengi-srochno. by, dengi-bystro. by, zaem-vsem. by размещалась реклама о предоставлении микрозаймов неограниченному кругу лиц физическими лицами, не включенными в реестр микрофинансовых организаций в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций», — говорится в сообщении министерства.

Остальные восемь других сайтов были заблокированы из-за рекламы организаций, которые не включены в реестр форекс-компаний.

Напомним, что это не первый случай, когда Мининформ ограничивает доступ к интернет-ресурсами из-за нарушения законодательства в сфере рекламы. Например, в декабре ведомство также заблокировало сайт, который размещал рекламу о микрозаймах от физлиц. Ранее — за рекламу о продаже наркотиков и доставки алкоголя, пишет tut.by.

Всего за 2016 год Министерство информации ограничило доступ к 47 информационным ресурсам, к одному из которых доступ уже возобновлен. Из них 21 был заблокирован за распространение информации, направленной на реализацию наркотических средств, 13 — экстремистских материалов, 11 — ненадлежащую рекламу, 2 — за пропаганду порнографии, насилия и жестокости.