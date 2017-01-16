Запущен дополнительный скорый поезд из Астаны в Алматы

Из Астаны в Алматы начнет курсировать дополнительный скорый поезд из 10 вагонов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

«Для удовлетворения спроса населения назначен дополнительный скорый поезд № 152/151 “Астана-Алматы”. Поезд состоит из 10 новых вагонов и будет курсировать с 26 января 2017 года через день. Отправление поезда из Астаны в 17.50, из Алматы в 14.08 минут», — сообщили в пресс-службе.

По данным сайта Railways.kz, время пути до Алматы составит 18 часов 40 минут, до Астаны — 17 часов 44 минуты.