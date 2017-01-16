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13:59 (мск), источник: ТАСС

«Победа» начнет летать из Астрахани и Екатеринбурга в Гоа раз в неделю

Ранее о планах начать полеты в Гоа в 2016—2017 гг. сообщал в начале декабря генеральный директор компании Андрей Калмыков.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Лоукостер «Победа» начнет полеты из Астрахани и Екатеринбурга в индийский Гоа и обратно раз в неделю, сообщается в материалах Росавиации.

«В соответствии с нотой МИД России 14430/2ДА от 30 декабря 2016 г. авиакомпания “Победа” назначается российской стороной для выполнения регулярных авиаперевозок пассажиров, грузов, багажа и почты на следующих договорных линиях: Астрахань — Гоа и обратно с частотой полетов 1 рейс в неделю и Екатеринбург — Гоа и обратно с частотой полетов 1 рейс в неделю», — говорится в документе.

Ранее о планах начать полеты в Гоа в 2016—2017 гг. сообщал в начале декабря генеральный директор компании Андрей Калмыков.

«Победа» — первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным — среди них Германия, Кипр, Италия и Австрия, Армения, Грузия и Азербайджан.

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