Курс доллара к тенге стабилизируется
В понедельник, 16 января, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.
В понедельник, 16 января, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами USDKZT_TOD, EURUSD_TOD, USDKZT0001 и USDKZT0002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 16 января в США (День Мартина Лютера Кинга).
По результатам торгов на спот-рынке:
— средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 333,44 тенге за доллар США при объеме торгов 31 900 тыс. долларов США;.
— по доллару США с расчетами T+2 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.
— средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 354,31 тенге за евро при объеме торгов 500 тыс. евро;.
— по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.
— по евро с расчетами T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.
— средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6004 тенге за рубль при объеме торгов 70 800 тыс. рублей.
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,25 тенге за доллар (+1,19), суммарный объем торгов — 58 400 тыс. USD (-7 950 тыс.).
На рынке операций валютного свопа:
— по USDKZT1002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии предложение составило — +4,0000% годовых при отсутствии спроса;.
— по EURKZT0001 и EURKZT0002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.
В торгах приняли участие 22 банка.