Курс доллара к тенге стабилизируется

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами USDKZT_TOD, EURUSD_TOD, USDKZT0 001 и USDKZT0 002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 16 января в США (День Мартина Лютера Кинга).

По результатам торгов на спот-рынке:

— средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 333,44 тенге за доллар США при объеме торгов 31 900 тыс. долларов США;.

— по доллару США с расчетами T+2 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 354,31 тенге за евро при объеме торгов 500 тыс. евро;.

— по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— по евро с расчетами T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6004 тенге за рубль при объеме торгов 70 800 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,25 тенге за доллар (+1,19), суммарный объем торгов — 58 400 тыс. USD (-7 950 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

— по USDKZT1 002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии предложение составило — +4,0000% годовых при отсутствии спроса;.

— по EURKZT0 001 и EURKZT0 002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 22 банка.