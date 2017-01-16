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13:54 (мск), источник: ТАСС

Число рейсов в Крым из Новосибирска может вырасти почти вдвое в 2017 году

По мнению председателя Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрия Микитченко, этой планки позволит достичь развитие транспортной инфраструктуры на полуострове.

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Новосибирские туроператоры ожидают увеличения числа рейсов в Крым почти вдвое — до 30−35 в неделю в 2017 году. Этой планки позволит достичь развитие транспортной инфраструктуры в Крыму, сообщил в пресс-центре ТАСС председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко.

По его словам, модернизация аэропорта Симферополь продолжается, и все идет к тому, что к 2018−2019 году на полуострове будет отдыхать до 10 млн отдыхающих в год, что практически достигает советского уровня.

«Мы точно понимаем, что объем вылетов из Новосибирска будет расти. Напомню, в прошлом году выполняло порядка 20 рейсов в неделю из Новосибирска, я думаю, что в этом году мы можем рассчитывать на 30−35 рейсов», — сказал Микитченко.

Он отметил, что на данный момент главный сдерживающий фактор для увеличения турпотока в Крым с точки зрения туроператоров — транспортная инфраструктура, с совершенствованием которой будет расти и количество отдыхающих.

Ранее директор новосибирского международного аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич сообщал журналистам, что Крым стал одним из самых популярных внутренних направлений в 2016 году, отметив, что аэропорт обслуживает не только новосибирцев, но и жителей близлежащих регионов.

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