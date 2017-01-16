Число рейсов в Крым из Новосибирска может вырасти почти вдвое в 2017 году
По мнению председателя Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрия Микитченко, этой планки позволит достичь развитие транспортной инфраструктуры на полуострове.
По мнению председателя Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрия Микитченко, этой планки позволит достичь развитие транспортной инфраструктуры на полуострове.
НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Новосибирские туроператоры ожидают увеличения числа рейсов в Крым почти вдвое — до 30−35 в неделю в 2017 году. Этой планки позволит достичь развитие транспортной инфраструктуры в Крыму, сообщил в
По его словам, модернизация аэропорта Симферополь продолжается, и все идет к тому, что к 2018−2019 году на полуострове будет отдыхать до 10 млн отдыхающих в год, что практически достигает советского уровня.
«Мы точно понимаем, что объем вылетов из Новосибирска будет расти. Напомню, в прошлом году выполняло порядка 20 рейсов в неделю из Новосибирска, я думаю, что в этом году мы можем рассчитывать на 30−35 рейсов», — сказал Микитченко.
Он отметил, что на данный момент главный сдерживающий фактор для увеличения турпотока в Крым с точки зрения туроператоров — транспортная инфраструктура, с совершенствованием которой будет расти и количество отдыхающих.
Ранее директор новосибирского международного аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич сообщал журналистам, что Крым стал одним из самых популярных внутренних направлений в 2016 году, отметив, что аэропорт обслуживает не только новосибирцев, но и жителей близлежащих регионов.