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13:41 (мск), источник: Uralpress.ru

Ежемесячные выплаты пострадавшим на производстве челябинцам увеличены на 4%

С 1 января 2017 года ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве челябинцам увеличены на 4%.

Источник: Uralpress.ru

Соответствующий коэффициент индексации утвержден постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2016 года № 1308 «Об установлении коэффициента индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, что ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются, если работник по заключению учреждения медико-социальной экспертизы результатом утратил профессиональную трудоспособность в результате страхового случая. Размер обеспечения зависит от степени утраты трудоспособности и уровня средней заработной платы, получаемой пострадавшим до наступления страхового случая.

С 1 января 2017 года максимальный размер ежемесячной страховой выплаты составляет 72 тысячи 290,4 рубля, максимальный размер единовременной страховой выплаты составляет 94 тысячи 18 рублей.

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