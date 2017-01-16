Ежемесячные выплаты пострадавшим на производстве челябинцам увеличены на 4%
С 1 января 2017 года ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве челябинцам увеличены на 4%.
С 1 января 2017 года ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве челябинцам увеличены на 4%.
Соответствующий коэффициент индексации утвержден постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2016 года № 1308 «Об установлении коэффициента индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
С 1 января 2017 года максимальный размер ежемесячной страховой выплаты составляет 72 тысячи 290,4 рубля, максимальный размер единовременной страховой выплаты составляет 94 тысячи 18 рублей.