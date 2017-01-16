«Укрзализныця» запустит новые поезда в европейские города

В 2017 году «Укрзализныця» запустит несколько новых поездов в европейские города. Планируется вскоре открыть маршруты на Польшу, Венгрию и Словакию. Как рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, в настоящее время рассматривается новое направление на Польшу.

Помимо этого, в планах запуск в 2017 году маршрут Мукачево — Будапешт, что является, по словам министра, потенциально интересным направлением. Также рассматривается маршрут на Словакию.

Омелян добавил, что в течение последних десятилетий главным маршрутом поезда была Москва, но должна быть Европа, за что и борется министерство.