Средний Урал вышел в лидеры по созданию современных рабочих мест
Где трудоустроено около 600 000 человек.
Где трудоустроено около 600 000 человек.
Свердловская область вошла в шестерку
Выполнение плана в регионе идет с опережением среднероссийских темпов — сейчас он реализован более чем на 85%, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики Свердловской области.
Согласно целевым установкам, к 2020 году на Среднем Урале должно быть создано 239 тысяч высокопроизводительных рабочих мест в сфере промышленности и науки, 104,5 тысячи — в машиностроении и 104 тысячи в