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14:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Средний Урал вышел в лидеры по созданию современных рабочих мест

Где трудоустроено около 600 000 человек.

Источник: УралИнформБюро

Свердловская область вошла в шестерку регионов-лидеров по приросту количества новых высокопроизводительных рабочих мест. К 2016 году, с момента оглашения «майских» указов президента РФ, на Среднем Урале было создано 596,2 тысячи таких мест. До 2020 года этот показатель планируется увеличить до 700 тысяч.

Выполнение плана в регионе идет с опережением среднероссийских темпов — сейчас он реализован более чем на 85%, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики Свердловской области.

Согласно целевым установкам, к 2020 году на Среднем Урале должно быть создано 239 тысяч высокопроизводительных рабочих мест в сфере промышленности и науки, 104,5 тысячи — в машиностроении и 104 тысячи в горно-металлургической отрасли. В секторе научных исследований и разработок появится 10 тысяч современных рабочих мест, в лесопромышленном комплексе — 9,6 тысячи, в химическом — 7,8 тысячи и еще 3,1 тысячи — в других отраслях.

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