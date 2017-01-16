Средний Урал вышел в лидеры по созданию современных рабочих мест

Свердловская область вошла в шестерку регионов-лидеров по приросту количества новых высокопроизводительных рабочих мест. К 2016 году, с момента оглашения «майских» указов президента РФ, на Среднем Урале было создано 596,2 тысячи таких мест. До 2020 года этот показатель планируется увеличить до 700 тысяч.

Выполнение плана в регионе идет с опережением среднероссийских темпов — сейчас он реализован более чем на 85%, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информполитики Свердловской области.