Мэрия Омска в июне планирует купить 30 новых автобусов в лизинг

Сегодня, 16 января после комитета по муниципальной собственности и экономическому развитию в Горсовете директор департамента транспорта Омска Алексей Мартыненко озвучил планы мэрии. Он заявил, что планируется приобрести 30 новых автобусов в лизинг к июню 2017 года.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта Омска:

— Новая маршртная сеть позволит нам определить потребности в новом подвижном составе. Мы планируем приобрести 30 автобусов среднего класса в лизинг к июню. Вопрос прорабатывается. Мы купим машины для ПАТП-7 и ПАТП-8, двух самых прибыльных автопредприятий.

Где департамент намерен взять деньги на новые автобусы, глава ведомства не уточнил.