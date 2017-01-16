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14:15 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области усиливается контроль над деятельностью управляющих компаний

Андрей Бочаров сегодня провел оперативное совещание.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, в ходе оперативного совещания губернатором были поставлены задачи руководителям ведомств. В их числе: активизация подготовки проектной документации благоустройства 2017 года; усиление претензионной работы по качеству оказания УК коммунальных услуг населению, выработка мер по защите интересов трудовых коллективов.

По заявлению Андрея Бочарова, программа благоустройства территорий будет продолжена не только в 2017-м, но и в последующие годы. Проект охватывает городские территории, а также поселения, не имеющие опыта подобной работы. В связи с этим руководители профильных ведомств администрации региона и главы муниципальных образований обязаны максимально включиться в подготовку проектной документации.

— Для сельских территорий это новая работа, у нас в области такого еще не было, — подчеркнул глава региона. — Если в районных центрах мы уже отработали программу, то по поселениям вопрос будет непростой. Нам необходимо выполнять эту работу без раскачки.

В реализации проектов благоустройства примут участие 90 поселений, на эти цели выделено 270 миллионов рублей.

Касаясь вопроса о наведении порядка на внутридомовых территориях, Андрей Бочаров обратил внимание присутствующих на необходимость, привлекать к проектным разработкам УК и ТСЖ, которые принимали активное участие в реализации проектов 2016 года. Губернатор заявил также, что в отношении недобросовестных управляющих компаний меры воздействия будут усилены.

— Необходимо активизировать претензионную работу по качеству исполнения услуг, — заявил Андрей Бочаров. — Прежде всего, нужно проанализировать договоры с приложениями на оказание услуг между УК и собственниками жилья — в договорах, как правило, пишется всё как положено, как рекомендуют в Минстрое, а в приложениях — всё что угодно. Они не исполняются. Отсюда нарекания жителей к работе управляющих компаний.

Губернатор подчеркнул необходимость усиления контроля над управляющими компаниями, взаимодействия по данному вопросу с прокуратурой, следственным комитетом, правоохранительными органами.

Андрей Бочаров особо остановился на защите интересов трудовых коллективов. Губернатор потребовал провести в ближайшее время заседание комиссии по невыплате зарплаты работникам, с привлечением представителей силовых и надзорных ведомств.

Губернатор заявил, что необходимо всемерно учесть уроки трагедии в Краснодарском крае, где пятеро детей провалились под лед. Губернатор потребовал уделить особое внимание вопросам безопасности людей зимой. Руководителям профильных ведомств администрации области и муниципальных образований поручено организовать необходимые профилактические мероприятия в школах и учебных заведениях региона.

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