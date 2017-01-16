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15:08 (мск), источник: 36on.ru

Одна из управляющих компаний Воронежа лишена лицензии

В минувшем, 2016, году 19 декабря в силу вступило судебное решение от 18.11.2016. В соответствии с этим решением аннулирована лицензия на деятельность управляющей компании «СтройСити». Об этом сообщили в администрации города.

Отметим, что в ведении управляющей компании «СтройСити» находился дом No35, располагающийся на улице Плехановской в Центральном районе города. Дом передан в ведение АО «УК Ленинского района».

Напомним, что в 2016 году у прокуратуры были претензии к некоторым управляющим компаниям. Так, прокуратура оштрафовала УК, которые очищали фасады домов от граффити. Оштрафованы управляющие компании Советского района — должностные лица УК привлечены к ответственности, а кроме того коммунальщиков обязали убрать граффити с фасадов домов.

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