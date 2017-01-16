Одна из управляющих компаний Воронежа лишена лицензии

Отметим, что в ведении управляющей компании «СтройСити» находился дом No35, располагающийся на улице Плехановской в Центральном районе города. Дом передан в ведение АО «УК Ленинского района».

Напомним, что в 2016 году у прокуратуры были претензии к некоторым управляющим компаниям. Так, прокуратура оштрафовала УК, которые очищали фасады домов от граффити. Оштрафованы управляющие компании Советского района — должностные лица УК привлечены к ответственности, а кроме того коммунальщиков обязали убрать граффити с фасадов домов.