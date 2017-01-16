Торговый центр стоимостью около 2 млрд рублей могут построить в Волгодонске
Торговый центр стоимостью около 2 млрд рублей может быть построен в Волгодонске, сообщается на сайте городской администрации со ссылкой на
Торговый центр стоимостью около 2 млрд рублей может быть построен в Волгодонске, сообщается на сайте городской администрации со ссылкой на
«Есть инвестор, компания “Инпром Эстейт”, которая обратилась в адрес правительства Ростовской области с предложением построить на территории города Волгодонска торговый центр площадью порядка 50 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций — около двух миллиардов рублей. Такого рода инвестиционный проект, безусловно, очень серьезно видоизменил бы нашу позицию на карте востока области», — рассказал журналистам глава городской администрации.
Он сообщил, что инвестор изъявил желание построить ТЦ в парке «Молодежный». По мнению Андрея Иванова, возведение объекта в этом месте позволит «четко обозначить центр города».
«И парк “Молодежный” однозначно станет этим центром. Тогда и откроются перспективы для его развития в качестве парка», — отметил
По его мнению, строительство ТЦ привлечет в Волгодонск жителей близлежащих сельских районов.
«Все, кто живет в радиусе 100 километров от Волгодонска, жители сельских районов — потенциально наши покупатели. Они будут приезжать не только в этот торговый центр, но и зайдут в