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15:18 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Торговый центр стоимостью около 2 млрд рублей могут построить в Волгодонске

Торговый центр стоимостью около 2 млрд рублей может быть построен в Волгодонске, сообщается на сайте городской администрации со ссылкой на сити-менеджера Андрея Иванова.

«Есть инвестор, компания “Инпром Эстейт”, которая обратилась в адрес правительства Ростовской области с предложением построить на территории города Волгодонска торговый центр площадью порядка 50 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций — около двух миллиардов рублей. Такого рода инвестиционный проект, безусловно, очень серьезно видоизменил бы нашу позицию на карте востока области», — рассказал журналистам глава городской администрации.

Он сообщил, что инвестор изъявил желание построить ТЦ в парке «Молодежный». По мнению Андрея Иванова, возведение объекта в этом месте позволит «четко обозначить центр города».

«И парк “Молодежный” однозначно станет этим центром. Тогда и откроются перспективы для его развития в качестве парка», — отметил сити-менеджер.

По его мнению, строительство ТЦ привлечет в Волгодонск жителей близлежащих сельских районов.

«Все, кто живет в радиусе 100 километров от Волгодонска, жители сельских районов — потенциально наши покупатели. Они будут приезжать не только в этот торговый центр, но и зайдут в два-пять-семь других торговых объектов. И те предприниматели, кто будет к этому готов, только выиграют от наличия торгового центра», — заявил Андрей Иванов.

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