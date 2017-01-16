Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке в 14:34 мск
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке в 14:34 мск, говорится в сообщении биржи.
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке в 14:34 мск, говорится в сообщении биржи.
«В 14:34 мск торги на Фондовом рынке приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за причиненные неудобства», — отмечается в сообщении.
Предыдущая приостановка торгов на Московской бирже была в ноябре 2016 года. Тогда были приостановлены торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Торговая система была недоступна 13 минут.
Причиной приостановки торгов на валютном рынке Московской биржи тогда стала аппаратная ошибка основного сервера торговой системы валютного рынка.