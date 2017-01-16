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14:57 (мск), источник: ТАСС

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке в 14:34 мск

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке в 14:34 мск, говорится в сообщении биржи.

Источник: Reuters

«В 14:34 мск торги на Фондовом рынке приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за причиненные неудобства», — отмечается в сообщении.

Предыдущая приостановка торгов на Московской бирже была в ноябре 2016 года. Тогда были приостановлены торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Торговая система была недоступна 13 минут.

Причиной приостановки торгов на валютном рынке Московской биржи тогда стала аппаратная ошибка основного сервера торговой системы валютного рынка.

Комментарии
2
А Б
Помимо технического сбоя причиной приостановки торгов могут быть слишком резкие и глубокие колебания котировок валют. Посмотрим, что завтра будет с ними.
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Tavovic
Хакеры (
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