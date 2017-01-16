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15:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Аэропорт Кольцово растерял четверть «зарубежных» пассажиров

Но в целом в плюсе.

Источник: УралИнформБюро

По итогам 2016 года екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 4,3 миллиона пассажиров. Это на 53 тысячи больше, чем в предыдущем году, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе воздушной гавани.

Значительно изменилась структура пассажиропотока. Так, международные перевозки просели на 23,5% — до 1,15 миллиона человек. Падение было компенсировано ростом на внутренних линиях. Число пассажиров, отправляющихся в российские города, выросло на 14,8% и составило 3,15 миллиона.

Впервые за долгие годы в число самых популярных направлений не попал ни один международный маршрут. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Новосибирск. Среди зарубежных направлений самыми востребованными оказались Ларнака, Пхукет, Дубай, Пекин и Нячанг.

Выросли в 2016 году показатели грузоперевозок. В Кольцово обработано 27,6 тысячи тонн груза и почты, что на 5 тысяч тонн больше, чем в 2015 году. Главными грузовыми направлениями стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Пекин и Дубай.

Объемы перевозки почты выросли более чем на 80% — до 4 472 тонн. В основном почту доставляли из Харбина и Москвы.

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