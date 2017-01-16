В Калининграде в «Алых парусах» найдены нарушения санитарных правил

В частности, выявления проблемы с оборудование, инвентарем, посудой и тарой, а также имелись претензии к обработке сырья и производстве продукции, не говоря уже о нарушении санитарных правил в пищеблоке, складе и бытовых помещениях, сообщили ИА «МедиаКалибр» в прокуратуре Калининградской области.

По постановлению прокурора региональное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию на 31 тысячу рублей.