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16:01 (мск), источник: Om1.ru

В Азовском районе Омской области началось строительство газопровода

Газ поступит в 5 сельских населенных пунктов Азовского ННМР уже в 2017 году.

Источник: Reuters

Сегодня, 16 января, в селе Пришиб Азовского района началось строительство газопровода, протяженность которого составит более 28 километров. Подрядчики из фирмы «Омскгазстройэксплуатация» приступили к земляным работам, завезли технику и трубы.

Губернатор Омской области Виктор Назаров поручил построить газопровод в как можно более сжатые сроки для того, чтобы в 2017 году уже газифицировать 5 сел Азовского ННМР: Пришиб, Сереброполье, Розу Долину, Цветнополье, Александровку.

Благодаря новому объекту газ получат жители более 1 тысячи домов и квартир. Жители области смогут готовить пищу на плите, устанавливать газовые коты для получения горячей воды и более финансово доступного индивидуального отопления. Также природный газ повысит качество жизни, позволит обеспечить нормативную температуру на объектах социальной сферы, развивать подсобные хозяйства, заниматься переработкой сельхозпродукции.

Как отмечают Правительстве Омской области, проект межпоселкового газопровода был разработан в 2015 году. В 2016 году была подготовлены проектно-сметная документация, строительство стало возможным в рамках инвестиционной программы АО «Омскгазстройэксплуатация».

Работы проходят в рамках плана газификации муниципальных районов муниципальных районов Омской области. В 2016 году на территории Омской области за счет привлечения внебюджетных инвестиций построено 183 километров сетей газораспределения, газифицировано более 6,4 тысяч квартир в сельских населенных пунктах и городе Омске.

По состоянию на 1 января 2017 года уровень газификации жилищного фонда природный газ достигает 30% при среднем уровне в Сибирском федеральном округе — 6,1%.

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