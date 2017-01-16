ФГИ Украины принял решение о приватизации двух компаний
Фонд госимущества принял решение о приватизации ПАО «Аграрный фонд» и ПАО «Государственная
Фонд госимущества принял решение о приватизации ПАО «Аграрный фонд» и ПАО «Государственная
Решение о приватизации ПАО «Аграрный фонд» и ПАО «Государственная
Согласно сообщению официального издания ФГИ «Ведомости приватизации», первичная стоимость основных средств «Аграрного фонда» на 30 сентября 2016 года составляла 7,4 млн грн, остаточная — 4,3 млн грн. Первичная стоимость основных средств ГПЗКУ составляла 981,9 млн грн, остаточная — 654,7 млн грн. ПАО «Аграрный фонд» создано весной 2013 года постановлением правительства.
Его уставный капитал составляет 5 млрд грн. Предыдущее руководство «Аграрного фонда», возглавляемое Александром Кирюком, разместило на счетах Брокбизнесбанка более 2 млрд грн, в Радикал банке — 300 млн грн. Однако
ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов — линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53