Московская биржа возобновила торги в 15:20 мск

«Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок», — указано в сообщении.

Биржа приостановила торги в 14:34 мск. О причинах приостановки пока не сообщается.

Предыдущая приостановка торгов имела место в ноябре 2016 г. Тогда были приостановлены торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Торговая система была недоступна 13 минут.

Причиной случившегося тогда стала аппаратная ошибка основного сервера торговой системы валютного рынка.