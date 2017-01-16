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15:32 (мск), источник: ТАСС

Московская биржа возобновила торги в 15:20 мск

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке в 15:20 мск, говорится в сообщении биржи.

Источник: Reuters

«Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок», — указано в сообщении.

Биржа приостановила торги в 14:34 мск. О причинах приостановки пока не сообщается.

Предыдущая приостановка торгов имела место в ноябре 2016 г. Тогда были приостановлены торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов. Торговая система была недоступна 13 минут.

Причиной случившегося тогда стала аппаратная ошибка основного сервера торговой системы валютного рынка.

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