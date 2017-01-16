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15:59 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгоградcкой области 172 детям-сиротам предоставлены квартиры

283 льготника обеспечены постоянным и временным жильем по итогам 2016 года в Волгоградской области.

172 детям-сиротам предоставлены благоустроенные квартиры для постоянного проживания. Таким образом, выполнен показатель результативности (167), установленный для региона Министерством образования и науки РФ.

Еще 111 льготников временно размещены в помещениях маневренного фонда, где они смогут находиться до того, как получат постоянное жилье.

Как сообщили VOLGOGRADRU в региональном комитете строительства, в 2016 году на решение квартирного вопроса для сирот из областного бюджета было выделено около 254 миллионов рублей бюджетных средств. Еще 120,3 миллиона составила поддержка федерального бюджета — деньги освоены в полном объеме.

Всего с 2013 году за счет строительства и покупки квартир постоянным жильем обеспечено 919 льготников.

В 2017 году в Волгоградской области планируется обеспечить постоянным жильем порядка 240 детей-сирот, при установленном Минобрнауки России плане в 172 квартиры. Общий объем бюджетной поддержки на исполнение полномочий превышает 537 миллионов рублей, из них 141,5 миллиона предусмотрено в федеральном бюджете; 395,6 миллиона рублей — в областном.

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