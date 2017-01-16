В Волгоградcкой области 172 детям-сиротам предоставлены квартиры
283 льготника обеспечены постоянным и временным жильем по итогам 2016 года в Волгоградской области.
283 льготника обеспечены постоянным и временным жильем по итогам 2016 года в Волгоградской области.
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Еще 111 льготников временно размещены в помещениях маневренного фонда, где они смогут находиться до того, как получат постоянное жилье.
Как сообщили VOLGOGRADRU в региональном комитете строительства, в 2016 году на решение квартирного вопроса для сирот из областного бюджета было выделено около 254 миллионов рублей бюджетных средств. Еще 120,3 миллиона составила поддержка федерального бюджета — деньги освоены в полном объеме.
Всего с 2013 году за счет строительства и покупки квартир постоянным жильем обеспечено 919 льготников.
В 2017 году в Волгоградской области планируется обеспечить постоянным жильем порядка 240