В Волгоградcкой области 172 детям-сиротам предоставлены квартиры

172 детям-сиротам предоставлены благоустроенные квартиры для постоянного проживания. Таким образом, выполнен показатель результативности (167), установленный для региона Министерством образования и науки РФ.

Еще 111 льготников временно размещены в помещениях маневренного фонда, где они смогут находиться до того, как получат постоянное жилье.

Как сообщили VOLGOGRADRU в региональном комитете строительства, в 2016 году на решение квартирного вопроса для сирот из областного бюджета было выделено около 254 миллионов рублей бюджетных средств. Еще 120,3 миллиона составила поддержка федерального бюджета — деньги освоены в полном объеме.

Всего с 2013 году за счет строительства и покупки квартир постоянным жильем обеспечено 919 льготников.