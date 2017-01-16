Девальвация гривни к концу года составит 30−32 гривни за доллар — эксперты

В частности, по мнению директора аналитической группы Case Ukraine Дмитрия Боярчука, к концу 2017 года гривня подешевеет до 30 гривень/доллар, при этом в течение года динамика будет напоминать сценарий 2016 года, с усилением колебаний в начале и в конце года. «Девальвация, очевидно, будет подталкивать цены, но не критично. В целом инфляция замедлится по сравнению с 2016 годом. Критического влияния на экономику также не ожидается», — отметил эксперт.

Представитель Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран прогнозирует, что на конец 2017 года гривня будет находиться в коридоре 30−32 гривень/доллар, то есть подешевеет пропорционально планируемой инфляции. «В случае обвала цен на сталь и железорудное сырье можно ожидать ускорения девальвации, пока же цены более-менее стабильны и даже немного растут», — прокомментировал он, отметив, что такой сценарий должен устроить население и бизнес, а также позволит НБУ выполнить цели по инфляции.

Определяющими факторами нового витка девальвации эксперты назвали избыток гривневой ликвидности на рынке после активных бюджетных выплат правительства в конце 2016 года и национализации «ПриватБанка», а также коррупционную составляющую.

«Prozorro очень наглядно показывает, какие контракты заключают местные власти под конец года. Все эти 43-дюймовые телевизоры с ценником под 200 тысяч гривень требуют немедленной конвертации в валюту сразу после праздников», — отметил глава совета общественной организации «ACI Украина» Павел Козак, подразумевая недавний скандал с покупкой одним из сельсоветов в Ривненской области техники по завышенной цене.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта продолжает обесцениваться с середины декабря 2016 года. Сегодня, 16 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,7/27,8 гривни/доллар, а курсы наличного рынка приближаются к отметке в 30 гривень/доллар.

Нацбанк объяснил повышенную волатильность обменного курса гривни на межбанковском валютном рынке снижением предложения валюты в результате традиционного для первых месяцев года сезонного спада деловой активности.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривень/доллар.