Торговые точки Дона обязали перейти на новую систему отчетности

И для этого предпринимателям — не важно мелкий это бизнес, или крупная сеть — нужно обновить кассовую технику. Почему все дело в аппаратах?

Виктор Алексеевич спешит в налоговую инспекцию с картонной коробкой в руках. Внутри кассовый аппарат. В аппарате электронная контрольная лента. Предприниматель доволен — кассу в налоговую он приносит последний раз, потому что с 1 февраля регистрация касс будет происходить по новым правилам, а информация обо всех операциях — сразу поступать в налоговые органы через интернет.

«Данная процедура отнимала очень много времени. С появлением нового закона кассы можно регистрировать в любое время в течение часа без отрыва от производства», — комментирует руководитель организации Виктор Фоменко.

Если раньше расчеты хранились в памяти каждой кассы, то теперь их будет накапливать сервер Федеральной налоговой службы. Предполагается, что таким образом контролировать продажи смогут не только налоговики, но и покупатели. На каждом чеке внизу должен стоять черно-белый квадрат, это неповторяющийся QR-код, с его помощью можно проверить свой платеж. Правда, чтобы проверять платежи необходимо установить специальное приложение на мобильный, оно разработано налоговой службой. Это бесплатно.

Владельцам кассовых аппаратов придется приобрести новые или усовершенствовать старые аппараты. Необходимо, чтобы касса была подключена к интернету и выдавала чек с QR-кодом.

«Не составляет большого труда, тем более для крупных торговых сетей. Федеральный закон принят и подписан, поэтому выполнять его нужно. Мы, как добропорядочная организация, начали этим заниматься где-то с сентября», — рассказывает директор ГУП РО «Ростовоблфармация» Иван Рачкован.

Полностью перейти на новую кассовую технику и новую систему отчетности закон обязывает предпринимателей до 1 июля.