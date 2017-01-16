Торговые точки Дона обязали перейти на новую систему отчетности
Торговые точки в Ростовской области обязали перейти на новую систему отчетности перед налоговой службой.
Торговые точки в Ростовской области обязали перейти на новую систему отчетности перед налоговой службой.
И для этого предпринимателям — не важно мелкий это бизнес, или крупная сеть — нужно обновить кассовую технику. Почему все дело в аппаратах?
Виктор Алексеевич спешит в налоговую инспекцию с картонной коробкой в руках. Внутри кассовый аппарат. В аппарате электронная контрольная лента. Предприниматель доволен — кассу в налоговую он приносит последний раз, потому что с 1 февраля регистрация касс будет происходить по новым правилам, а информация обо всех операциях — сразу поступать в налоговые органы через интернет.
«Данная процедура отнимала очень много времени. С появлением нового закона кассы можно регистрировать в любое время в течение часа без отрыва от производства», — комментирует руководитель организации Виктор Фоменко.
Если раньше расчеты хранились в памяти каждой кассы, то теперь их будет накапливать сервер Федеральной налоговой службы. Предполагается, что таким образом контролировать продажи смогут не только налоговики, но и покупатели. На каждом чеке внизу должен стоять
Владельцам кассовых аппаратов придется приобрести новые или усовершенствовать старые аппараты. Необходимо, чтобы касса была подключена к интернету и выдавала чек с
«Не составляет большого труда, тем более для крупных торговых сетей. Федеральный закон принят и подписан, поэтому выполнять его нужно. Мы, как добропорядочная организация, начали этим заниматься
Полностью перейти на новую кассовую технику и новую систему отчетности закон обязывает предпринимателей до 1 июля.