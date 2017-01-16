В Украине решил самоликвидироваться еще один банк
Акционеры банка «Народный капитал» на внеочередном собрании 16 января рассмотрят вопрос ликвидации финучреждения по инициативе владельцев.
Акционеры банка «Народный капитал» на внеочередном собрании 16 января рассмотрят вопрос ликвидации финучреждения по инициативе владельцев.
Согласно повестке дня собрания, опубликованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в том числе акционеры намерены избрать ликвидационную комиссию, а также утвердить порядок и сроки ликвидации банка.
В этом году о намерениях акционеров ликвидировать банк сообщал также «Финбанк» (г. Одесса), акционеры которого рассмотрят соответствующий вопрос на собрании 1 февраля.
В 2016 году Национальный банк дал разрешение на ликвидацию по инициативе владельцев двум банкам — «Финанс Банку» и «Инвестиционно-трастовому банку».
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины постановлением № 58 обязал банки увеличить капитал до 200 млн грн — к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн — к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн — к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн — к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн — к 11 июля 2024 года.
По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для ряда небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке Украины ускорятся.
В ходе очистки банковской системы за 2014−2017 годы НБУ принял решения о выведении с рынка в отношении 88 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 — в 2015, 21 — в 2016 и 1 — в 2017 году. Решения о ликвидации регулятор принял в отношении 81 из этих банков. Только 1 банк возобновил работу после продажи инвестору.