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16:13 (мск), источник: УНИАН

В Украине решил самоликвидироваться еще один банк

Акционеры банка «Народный капитал» на внеочередном собрании 16 января рассмотрят вопрос ликвидации финучреждения по инициативе владельцев.

Источник: УНИАН

Согласно повестке дня собрания, опубликованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в том числе акционеры намерены избрать ликвидационную комиссию, а также утвердить порядок и сроки ликвидации банка.

В этом году о намерениях акционеров ликвидировать банк сообщал также «Финбанк» (г. Одесса), акционеры которого рассмотрят соответствующий вопрос на собрании 1 февраля.

В 2016 году Национальный банк дал разрешение на ликвидацию по инициативе владельцев двум банкам — «Финанс Банку» и «Инвестиционно-трастовому банку».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины постановлением № 58 обязал банки увеличить капитал до 200 млн грн — к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн — к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн — к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн — к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн — к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для ряда небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке Украины ускорятся.

В ходе очистки банковской системы за 2014−2017 годы НБУ принял решения о выведении с рынка в отношении 88 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 — в 2015, 21 — в 2016 и 1 — в 2017 году. Решения о ликвидации регулятор принял в отношении 81 из этих банков. Только 1 банк возобновил работу после продажи инвестору.

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