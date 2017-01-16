Авиакомпания Qazaq Air извинилась перед пассажирами

По данным авиаперевозчика, командир воздушного судна рейса Атырау-Актобе-Шымкент не прошел предполетное медицинское освидетельствование.

«Капитан воздушного судна авиакомпании Qazaq Air, готовившегося к вылету рейсом IQ396 по маршруту Атырау-Актобе 15 января 2017 года, не прошел медицинское освидетельствование и был отстранен от выполнения полета. В ходе проверки пилот был заподозрен в употреблении алкоголя накануне вылета рейса. Экипаж был заменен на резервный и в связи с производственными причинами вылет рейса IQ396 был перенесен», — сообщили в компании.

Рейс был выполнен с задержкой на 12 часов 45 минут. «В связи с этим авиакомпанией QAZAQ AIR начато собственное служебное расследование обстоятельств дела, проводятся необходимые процедуры, включая полное медицинское обследование пилота. Детали и дополнительная информация будет предоставлена по мере ее появления. Авиакомпания QAZAQ AIR приносит своим пассажирам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее стало известно, что у командира воздушного судна Qazaq Air, который должен был выполнить полет из Атырау в Актобе, а затем в Шымкент, обнаружили признаки употребления алкоголя. По данным пресс-службы МИР РК, которая ссылается на информацию Международного аэропорта Атырау, накануне 15 января экипаж в составе командира Муноз и второго пилота Эспедо — проходили предполетный медицинский осмотр в медпункте Международного аэропорта Атырау для выполнения рейса по маршруту Атырау — Актобе — Шымкент.

Дежурный врач обнаружил у командира повышенное давление (173/110), быстрый пульс (109), запах алкоголя изо рта, и алкотестер показал положительный результат (0,18 промилле).

В наркологическом диспансере города Атырау был подтвержден вышеуказанный факт.