Авиакомпания Qazaq Air извинилась перед пассажирами
Авиакомпания Qazaq Air извинилась перед пассажирами, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Авиакомпания Qazaq Air извинилась перед пассажирами, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным авиаперевозчика, командир воздушного судна рейса
«Капитан воздушного судна авиакомпании Qazaq Air, готовившегося к вылету рейсом IQ396 по маршруту
Рейс был выполнен с задержкой на 12 часов 45 минут. «В связи с этим авиакомпанией QAZAQ AIR начато собственное служебное расследование обстоятельств дела, проводятся необходимые процедуры, включая полное медицинское обследование пилота. Детали и дополнительная информация будет предоставлена по мере ее появления. Авиакомпания QAZAQ AIR приносит своим пассажирам извинения за доставленные неудобства», — сообщили в
Ранее стало известно, что у командира воздушного судна Qazaq Air, который должен был выполнить полет из Атырау в Актобе, а затем в Шымкент, обнаружили признаки употребления алкоголя. По данным
Дежурный врач обнаружил у командира повышенное давление (173/110), быстрый пульс (109), запах алкоголя изо рта, и алкотестер показал положительный результат (0,18 промилле).
В наркологическом диспансере города Атырау был подтвержден вышеуказанный факт.